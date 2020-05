Cristiano Malgioglio, il tumore lo ha colpito: il drammatico racconto

Cristiano Malgioglio poco tempo fa ha svelato un suo dramma personale. Ne ha voluto parlare a tutti per far capire l’importanza della prevenzione.

Dopo Alfonso Signorini, che nei mesi scorsi aveva parlato della sua battaglia contro la leucemia, il difficile rapporto con la malattia è stato confessato nelle scorse ore da un altro noto personaggio televisivo.

Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, che ha spiegato cosa gli sia accaduto a “Myr-Salute, Estetica, Benessere“, un programma dedicato alla salute in onda su La5 e che ha avuto ospite Santo Raffaele Mercuri, primario del reparto di Dermatologia dell’Irccs San Raffaele di Milano, il quale ha avuto in cura il noto paroliere.

Cristiano Malgioglio parla del melanoma

Cristiano Malgioglio ha lanciato una sorta di appello nel corso della sua intervista: “Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei. Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato. Per favore andate a farvi la mappatura. Questa è una testimonianza molto importante che non avevo mai fatto prima, ma mi sentivo di farla perché con questa mia dichiarazione posso salvare tantissime vite, come tu, professor Mercuri, hai salvato la mia”.

Non è la prima volta che il noto paroliere racconta di aver scoperto un melanoma, era già avvenuto durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip: “Io avevo soltanto questo granellino di sabbia, chiamiamolo così. Se queste forme di melanoma sono prese all’inizio puoi vivere felice e contento. Ma se lo lasciavo così chissà che percorso avrebbe fatto. La prevenzione è fondamentale, bisogna fare la mappatura dei nei, sempre. Anche quel neo che vi sembra perfetto potrebbe causarvi un danno enorme”.