Morto Bob Kulick: il mondo della musica in lutto per il chitarrista dei Kiss

Morto Bob Kulick: il mondo della musica in lutto per il chitarrista...

Nelle scorse ore è morto lo storico chitarrista dei Kiss Bob Kulick: a dare conferma della tragica notizia è stato il fratello del musicista.

Il mondo della musica piange oggi la scomparsa di un grande protagonista, quel Bob Kulick che ha contribuito a creare alcuni dei più grandi successi dei Kiss. La notizia della morte di Bob è stata data nelle scorse ore dal fratello Bruce: “Sono con il cuore a pezzi nel dover annunciare la notizia della morte di mio fratello Bob Kulick. Il suo amore per la musica, ed il suo talento come musicista e produttore andrebbe sempre celebrato. Sono certo che adesso si trova in pace insieme ai nostri genitori, suonando la chitarra il più forte possibile”.

Leggi anche ->Lutto nel mondo della musica: Albert One muore a causa di una polmonite

Al momento non è stata annunciata la causa della morte del chitarrista ed il fratello Bruce non ha voluto aggiungere nulla in merito. Tuttavia ci ha tenuto a sottolineare come sia un periodo veramente duro da affrontare e dunque tutta la famiglia da questo momento in poi di stringerà nell’abbraccio dei cari. Doveroso dunque che nessuno si permetta di disturbare il loro lutto: “Vi chiedo di rispettare il dolore della famiglia Kulick in questo momento di tristezza”.

Leggi anche ->Lutto nel mondo della musica, morto Alan Merrill di Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Bob Kulick

Bob era un grande chitarrista e negli anni ’70 aveva fatto un provino per entrare a far parte della band rock Kiss. Il suo talento aveva colpito gli altri membri della band, ma alla fine gli fu preferito Ace Frehle. Tuttavia gli è stato chiesto di rimanere per incidere alcuni pezzi in studio per la sua abilità nel creare melodie innovative. Nel 1972 l’onore-onere di entrare nella Band come primo chitarrista spettò al fratello Bruce, preso come sostituto di Mark St.John quando ha lasciato il gruppo.