La trasmissione di Pierluigi Pardo ‘Tiki Taka’ sembra essere a forte rischio chiusura. C’è un motivo ben preciso alla base di questa possibilità.

Tempi duri per ‘Tiki Taka‘, la celebre trasmissione a tema sportivo, ma di fatto un vero talk show di intrattenimento, condotto da ben 7 anni da Pierluigi Pardo.

Il programma di Mediaset sembra sia a forte rischio chiusura, nonostante faccia registrare fin dalla prima edizione degli ottimi ascolti. Purtroppo però gli introiti derivanti dalla pubblicità sono calati di molto a causa della crisi correlata alla epidemia che ha colpito l’Italia ed il mondo da febbraio in poi. La stessa Mediaset sarebbe propensa a non far ricominciare ‘Tiki Taka’ qualora il campionato di Serie A dovesse ricominciare, a giugno. E questa scelta non felice potrebbe estendersi anche alla prossima stagione.

Tiki Taka, rischio chiusura a causa del calo di introiti dalla pubblicità

Purtroppo i costi per realizzare l’intera stagione non sono bassi, tra il cachet da garantire agli ospiti fissi ed a quelli che si alternano di puntata in puntata. Più in generale Mediaset ha dovuto sostenere un generale calo di ricavi dalla pubblicità per quella che è una cifra davvero elevata. La media di share del programma di Pierluigi Pardo si attestava su un buon 8%, risultato ottimo considerando la tarda ora di messa in onda ed anche i diversi cambi di palinsesto che l’hanno riguardata. Nonostante ciò è arrivata la seconda migliore media ascolti di sempre da quando la trasmissione va in onda, con la prima puntata datata al 2013. Del rischio chiusura ne parla tvblog.

