Morta misteriosamente Alice Severi, l’ex bimba prodigio aveva 32 anni

La pianista di fama mondiale Alice Severi è deceduta a 32 anni nella sua abitazione di Domodossola, i carabinieri indagano sulle cause della morte.

Il mondo della musica piange la scomparsa di un’altra grande protagonista. Nelle scorse ore i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione di Domodossola, il corpo senza vita di Alice Severi. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato al decesso della talentuosa artista e le forze dell’ordine stanno indagando per capire come Alice sia morta.

Leggi anche ->Ezio Bosso | morto il celebre pianista | aveva 48 anni

Gli amanti della musica avevano avuto il piacere di conoscere Alice quando era ancora una bambina. A soli 7 anni aveva mostrato un talento fuori dal comune e vinto il premio Stresa. Ancora giovanissima aveva quindi cominciato ad esibirsi nei teatri di lirica insieme a professionisti più grandi di lei.

Leggi anche ->Lutto nel mondo della musica, morto Alan Merrill di Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alice Severi: gli impegni negli Usa ed il posto di insegnante

Apprezzatissima in tutto l’ambiente della lirica, Alice Severi negli ultimi anni si era fatta conoscere sopratutto negli Stati Uniti, Paese nel quale era spesso invitata per i concerti ed anche per le trasmissioni tv della Nbc. La sua fama globale, inoltre, si era accresciuta grazie ad una serie di video che la stessa pianista caricava su Youtube. Di recente per lei si era aperta un’altra opportunità lavorativa, visto che era stata ingaggiata come insegnante di pianoforte in una scuola di Milano.