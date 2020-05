Eleonora Daniele figlia | la presentatrice tv ha grandi piani per lei

Dopo il parto Eleonora Daniele e la figlia Carlotta appena nata sono già in ottima forma. E la presentatrice tv Rai sa già che futuro avrà la piccola.

Qualche giorno fa Eleonora Daniele è diventata mamma, con la nascita della sua primogenita Carlotta. Lei ed il marito Giulio Tassoni sono ora genitori, dopo che, per ammissione della presentatrice televisiva Rai, ci avevano perso le speranze. Per questo la nascita della bambina è ancora più bella.

LEGGI ANCHE –> Storie italiane non va in onda, Eleonora Daniele ha partorito Carlotta

In esclusiva al magazine ‘Maria Con Te’ la conduttrice di ‘Storie Italiane’ afferma come la figura della Madonna abbia rappresentato una guida imprescindibile. “A Maria ho chiesto di potere avere la cosa più bella della mia vita. Un figlio. Ed è arrivata una bellissima bambina. Sento che Carlotta è un dono di Dio”. Si parla anche del futuro della figlia di Eleonora Daniele, nel lunghissimo periodo. L’educazione che riceverà sarà prettamente votata sui valori cristiani, “anche se né io né il papà le imporremo mai niente. Quando Carlotta diventerà grande abbastanza per potere sviluppare un pensiero autonomo, sarà lei a prendere le dovute decisioni”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Mamma uccide figlio | corpo abbandonato dopo averlo avvelenato

Elenora Daniele figlia, lei: “La battezzerò, poi sceglierà lei da grande se credere o meno”

Una felicissima Eleonora Daniela dice. “A Carlotta insegnerò quanto è importante aiutare gli altri e mostrarsi nobile d’animo. La battezzerò, la educherò nella fede e poi sarà una sua scelta abbracciare o meno il Credo, quando sarà grande”. La madrina di battesimo sarà Mara Venier. “Lei è veramente una zia, come tutti la chiamano”. Poi la Daniele parla del suo rapporto con la religione. “Ho iniziato a credere sin da quando ero bambina e mamma e zia mi portavano in visita al santuario di Thiene, in provincia di Vicenza. L’Ave Maria e la Salve Regina sono le preghiera che più amo e la Vergine è la prima che invoco, anche in silenzio”. Ed ancora. “La Vergine rappresenta la forza delle donne, questo incarna per me in particolare la Madonna di Medjugorje. Non mi faccio coinvolgere dal clamore di certo misticismo. Ma credo fortemente nel potere della preghiera”.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele, la verità: “Quante confidenze con Mara Venier”