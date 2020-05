Malattia fulminante | donna lascia 6 figli | “Aveva anche il Coronavirus”

La povera Paula ha perso la vita nel giro di pochissimi giorni. Colpa di una malattia fulminante, ma i medici hanno scoperto che aveva anche il Covid-19.

Una donna è morta dopo una malattia fulminante la scorsa settimana. Lei si chiamava Paula Hughes ed aveva sei figli. Aveva compiuto 49 anni a fine aprile. La patologia che le è costata la vita sembra sia stata innescata da una infezione che l’ha colpita allo stomaco, generando presto una grave insufficienza.

LEGGI ANCHE –> Falsa invalida | fingeva di essere cieca | truffava lo Stato dal 2013

Lei è spirata sabato 23 maggio, con accanto a sé soltanto uno dei suoi figli. Questo a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti Coronavirus. Alcune analisi poi confermano anche come nel suo organismo stesse circolando il Covid-19. Lei faceva del volontariato in un ospizio destinato a persone affette da cancro. Una scelta presa dopo che suo marito morì per via di questa malattia nel 2011. Tutti la ricordano come una donna generosa ed altruista. “Mamma era sempre felice e sorridente, con lei qualsiasi sconosciuto finiva con il sentirsi come in famiglia”, afferma Stephanie, una delle sue figlie.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ragazzino commette suicidio | a 12 anni sconvolto dalla quarantena

Malattia fulminante, Paula aveva anche il Coronavirus

La malattia fulminante della quale ha sofferto Paula ha agevolato con tutta probabilità anche i nefasti effetti del Covid. Il funerale di Paula avrà luogo a metà giugno, alla presenza di sole 15 persone e con una durata massima di solamente 20 minuti. Sempre la figlia dice di trovare ingiusto di doverle dare l’estremo addio in un modo così frettoloso. E che soltanto due mesi fa aveva lasciato lei e la sua casa per andare a vivere da sola. “Il giorno del suo compleanno, alla fine di aprile, stava benissimo. Non aveva tosse né altro”.

LEGGI ANCHE –> Mamma uccide figlio | corpo abbandonato dopo averlo avvelenato