Scoperta da parte della Guardia di Finanza che ha sorpreso una falsa invalida. La donna ha sottratto una cifra enorme all’Inps nel corso degli anni.

Una falsa invalida truffava lo Stato e rubava soldi destinati a chi davvero ne aveva bisogno, facendo questo da anni. La scoperta è avvenuta per opera della Guardia di Finanza di Salerno, che ha sorpreso una 66enne, V.C., mettendo fine al circolo vizioso che la vedeva illecita beneficiaria di una indennità di 700 euro al mese.

Soldi che questa falsa invalida intascava addirittura dal 2013. Ora però le cose sono fortunatamente cambiate e le Fiamme Gialle le hanno notificato un sequestro preventivo di circa 73mila euro. Cifra che corrisponde a tutto il denaro sottratto in maniera illecita alle casse dell’Inps. A suo carico ci sono i reati di truffa aggravata ai danni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed anche altri illeciti.

Falsa invalida, la truffatrice scoperta tramite pedinamenti

La scoperta della non invalidità della donna, che fingeva di essere cieca, è avvenuta grazie a diversi pedinamenti e riprese effettuate in incognito da parte del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Salerno. Gli agenti hanno scoperto che la donna era perfettamente autonoma ed in grado di badare a sé stessa. Conduceva una vita perfettamente normale senza nessuna problematica od ostacolo di alcun tipo. Cosa che naturalmente andava a cozzare con la patologia da lei messa in scena. Resta da capire in che modo è riuscita ad ottenere la pensione di invalidità, e su questo aspetto bisognerà indagare.

