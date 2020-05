Mamma uccide figlio | corpo abbandonato dopo averlo avvelenato

Arresto ai danni di una giovane donna: mamma uccide figlio portandolo alla morte con l’utilizzo di farmaci. Poi prende il corpo e lo abbandona.

Una mamma uccide figlio dopo averlo avvelenato con dei farmaci. Una volta compiuto il suo bieco proposito, prende il corpo e lo avvolge in un lenzuolo per poi scaricarlo lontano da casa. La vittima è il povero Rafael Mateus Winques di 11 anni. Abitava a Planalto, città dello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile.

Dopo 10 giorni dalla sua scomparsa, la polizia ha stretto sempre più il cerchio attorno alla giovane madre, Alexandra Dougokenski. La donna aveva denunciato la scomparsa dell’adolescente lo scorso 16 maggio, sostenendo alle forze dell’ordine di essersi svegliata e di non avere trovato suo figlio nel letto. Quando era andata a coricarsi, a suo dire, il ragazzino era tranquillamente a casa. Al risveglio invece non c’era più e la porta di casa era socchiusa. All’inizio gli investigatori sembravano crederle ed erano dell’idea che Rafael si fosse allontanato di sua spontanea volontà. Il 22 maggio gli ufficiali forensi hanno trovato delle tracce di sangue in casa che poi è stato confermato da alcune analisi appartenere proprio all’11enne. Ed altre macchie c’erano anche nell’auto della Dragowski, con il patrigno di Rafael ad accorgersene.

Mamma uccide figlio, lei confessa tutto

Alla fine, il 25 maggio, la polizia ha scoperto il cadavere del ragazzino avvolto in un lenzuolo in quella che era la vecchia casa di famiglia. La madre dell’adolescente è finita in manette e subito dopo ha confessato di avere ucciso il figlio. Lo ha avvelenato con dei farmaci e sostiene di averlo fatto perché il ragazzino soffriva di problemi emotivi gravi. Per ora nei confronti della donna vige l’accusa di omicidio colposo, ma con diverse aggravanti che potrebbero far maturare altri reati gravi. La donna resta in carcere in custodia cautelare mentre l’indagine su quanto successo va avanti.

