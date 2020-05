Luca Sacchi | per Giovanni Princi chiesti 6 anni di carcere

Tra i personaggi coinvolti a vario titolo nell’omicidio di Luca Sacchi spicca Giovanni Princi. La Procura avanza due richieste per lui.

È arrivata la richiesta della Procura di Roma in merito all’omicidio Luca Sacchi nei confronti di Giovanni Princi. Lui è uno dei protagonisti della controversa vicenda culminata con l’omicidio del ragazzo, avvenuto a Roma nel quartiere San Basilio, il 23 ottobre 2019.

LEGGI ANCHE –> Omicidio Luca Sacchi | spuntano due chat private per gli incontri di droga

Con Princi, compagno di liceo di Sacchi e poi rimasto suo amico nel corso del tempo, c’erano altri personaggi, tra i quali la fidanzata della vittima. Ovvero l’ucraina Anastasiya Kylemnyk, che fin dal primo momento è apparso un soggetto sui quali si sono addensati numerosi dubbi. I primi a diffidare di lei sono i genitori di Luca Sacchi, convinti che lei non abbia fornito alcuni particolari importanti in merito all’omicidio del figlio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Luca Sacchi notizie | la Procura | “Droga finanziata dai pedofili”

Giovanni Princi, la richiesta della Procura di Roma

Per quanto riguarda Giovanni Princi, nei suoi confronti vige l’accusa del tentato acquisto di una ingente partita di droga. Per gli investigatori, l’uomo intendeva impossessarsi di 15 kg di marijuana attraverso una regolare compravendita con i giovani pusher Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Princi ha chiesto di essere giudicato attraverso rito abbreviato, cosa che gli varrà lo sconto di un terzo della pena, qualora dovesse essere ritenuto colpevole. Per Princi, accusato di alcuni reati di droga, è giunta una richiesta di 6 anni di reclusione, assieme ad una ulteriore richiesta di sanzione amministrativa pari a 30mila euro.

LEGGI ANCHE –> Processo Sacchi, nuovi sms agli atti: “Luca sapeva della droga”

LEGGI ANCHE –> Omicidio Sacchi, il papà: “Voglio guardare negli occhi Anastasia”