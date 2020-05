La famiglia era convinta di poterla proteggere contro il Coronavirus, bambina morta dopo avere bevuto del sangue di tartaruga.

È assurda la vicenda che riguarda una bambina morta a causa della enorme irresponsabilità mostrata dai suoi genitori. La piccola vittima aveva solamente 5 mesi.

La mamma ed il papà avevano appreso che la figlioletta aveva contratto il Coronavirus ed allora per proteggerla hanno deciso di dare adito a quanto riferito dalla medicina tradizionale del loro posto, facendole bere del sangue di tartaruga. La vicenda, che travalica di molto l’incredibile, si è verificata in Repubblica Dominicana. E questo dopo avere dato ascolto ad un sedicente stregone, che aveva assicurato loro che subito dopo la bambina sarebbe stata meglio. Invece l’agire in questo modo non solo non ha comportato alcuna protezione ulteriore per la piccola. Ma ha giocato anzi un ruolo decisivo nel causarne il decesso.

Bambina morta, anche la famiglia ha rischiato grosso dopo avere bevuto il sangue di tartaruga

Oltre alla bambina morta, anche gli stessi genitori e l’altra loro figlioletta di 7 anni hanno bevuto del sangue di tartaruga e questo ne ha provocato il ricovero urgente in ospedale. Ora versano tutti in gravi condizioni anche se non sarebbero in pericolo di vita. La pozione preparata dallo stregone pare contenesse anche altri ingredienti non meglio specificati. La pandemia in Repubblica Dominicana ha portato al manifestarsi di quasi 16mila casi con 474 vittime. Purtroppo però in diversi casi la superstizione e la mancanza di igiene e di strutture adeguate finiscono con l’aggravare la situazione.

