Il presentatore radio e tv, Tiberio Timperi, fa divertire i suoi followers mostrando loro una immagine davvero spassosa. Colpa di un accento.

In tanti anni di televisione ed anche di radio, per Tiberio Timperi qualche momento imbarazzante non sarà mancato. Ed ora l’ultimo episodio da fare arrossire, il 55enne conduttore lo ha vissuto per una volta da spettatore.

Lui sa bene che una corretta comunicazione è il prerequisito fondamentale per potere fare televisione e radio. E questo aspetto dovrebbe caratterizzare anche i nuovi mass media. Il web in realtà permette dei processi comunicativi al di fuori degli schemi soliti, con ad esempio un lessico e dei vocaboli anche distorti. E non è un caso se Tiberio Timperi ha trovato un esempio lampante di tutto ciò.

Tiberio Timperi, lui mostra una divertente gaffe

Sul suo profilo Instagram lui stesso spiega quanto peso possa avere un semplice accento. Al punto che la mancanza o l’aggiunta di esso può del tutto stravolgere quello che è il significato di una frase. “Quando l’accento fa la differenza”, scrive Timperi, mostrando l’immagine di una frase scritta da qualcuno allo scopo di dare un incoraggiamento in questo periodo difficile. “Ne sono passate tante, passera anche questa”, si legge su di una lavagna. Ma il messaggio di incitamento a tutta Italia voleva poggiare su di un ‘passerà’ anziché su un molto più comico quanto inappropriato ‘passera’. E Timperi fa divertire tutti noi così.

