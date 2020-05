Folle aggredisce mamma e bimba in un appartamento: entrambe in fin di...

Un uomo si è introdotto in un appartamento ed ha aggredito una giovane mamma e la sua bimba: entrambe sono in condizioni gravi in ospedale.

Questa notte, nel quartiere residenziale The Leasowes a Tipton (West Midlands, Inghilterra), una giovane mamma e la sua bimba sono state vittime di una furiosa aggressione in casa. Trattandosi di una notizia appena giunta i dettagli dell’accaduto non sono ancora stati accertati, dunque non esiste una dinamica ufficiale. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, però, sembra che l’aggressore fosse un uomo introdottosi nell’appartamento.

L’accaduto è stato denunciato alla polizia intorno alle 00:30 di questa notte. Sul luogo sono state mandate due ambulanze che si sono occupate di curare la donna e la neonata. La mamma era priva di coscienza e con ferite multiple, i paramedici hanno quindi tamponato la fuoriuscita di sangue e poi disposto un trasferimento al pronto soccorso. La piccola è stata trasportata subito in ospedale poiché ha ricevuto una ferita potenzialmente letale. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul loro stato di salute.

Mamma e bimba aggredite in casa durante la notte

Per quanto riguarda le indagini al momento non ci sono sviluppi. Allo stato attuale, infatti, non si conoscono né i dettagli sull’aggressione né i possibili sospetti su chi possa essere stato il responsabile. Probabilmente i detective non vogliono fare capire al possibile aggressore di essere sulle sue tracce. Le uniche comunicazioni rese note sono quelle del servizio di pronto soccorso.

Dal West Midlands Ambulance Service il portavoce ha confermato quanto riportato dai media: “Siamo stati chiamati dalla polizia intorno alle 00.29 per un’aggressione in una propriata a The Leasowes, a Tipton. Abbiamo mandato sulla scena due ambulanze un ufficiale paramedico ed un medico di base. Abbiamo curato una donna, che era in condizioni gravi, per portarla successivamente a sirene accese al pronto soccorso. Il pesonale si è occupato anche di una bimba per una ferita potenzialmente letale e l’ha portata poi in codice rosso in ospedale”.