Mara Venier perde la testa, furiosa sbotta: “Questa è una truffa”

Grazie al tg satirico Striscia la Notizia, Mara Venier ha scoperto di essere stata resa partecipe di una truffa: utilizzavano il suo nome per sponsorizzare una dieta da seguire.

Il telegiornale satirico Striscia la Notizia da sempre si batte contro le bufale sul web e questa volta ha concentrato la battaglia contro chi promette dimagrimenti rapidi pur di vendere i suoi prodotti. Spesso alcune aziende un po’ truffaldine sfruttano l’immagine di personaggi famosi senza il loro consenso e questa volta è toccato alla famosa conduttrice televisiva Mara Venier.

La “Sora Mara” o “Zia Mara“, come viene spesso chiamata affettuosamente, è stata contattata da uno degli inviati di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, che l’ha informata di come la sua immagine fosse associata alla promozione di una dieta e dei suoi prodotti. Mara Venier ha immediatamente preso le distanze dai siti e dalle inserzioni pubblicitarie che legano il suo nome a queste diete: “Non è vero un ca**o! Datemi i dati di questa azienda, società, per dare mandato al mio avvocato di querelare“, così ha reagito la conduttrice, turbata dall’essere stata associata a un prodotto senza il suo consenso. L’inviato l’ha informata di come fossero arrivate diverse segnalazioni alla redazione del telegiornale, sostenendo che la Venier avesse perso addirittura 22 chili facendo quella dieta.

“Questa è una bufala!”, risponde Mara Venier arrabbiata

Secondo il sito, Mara ne avrebbe fatte di tutti i colori pur di dimagrire, arrivando a strapparsi i vestiti e battere la testa contro il muro. “Io non faccio la testimonial a nessuna dieta, non ho fatto nessuna dieta. Roba assurda, questa è una truffa. Non ho mai pubblicizzato nessun prodotto, nessuna pillola per dimagrire“, ha smentito la conduttrice di Domenica In.

In passato, era già stata coinvolta in un’altra truffa a sua insaputa, quella dei bitcoin. Mara dovrà cercare di tutelare ulteriormente la sua immagine, usata per affari loschi. Nelle scorse settimane, non è stata la sola ad essere associata alle diete miracolose: anche Laura Pausini e Fiorella Mannoia sono state “testimonial” a loro insaputa e, sui social, hanno fatto sapere che avrebbero proceduto per vie legali.