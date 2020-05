Coronavirus, stop ai test sull’idrossiclorochina: “Rischi per la sicurezza”

L’Organizzazione mondiale per la sanità ha sospeso la sperimentazione sull’idrossiclorochina dopo lo studio pubblicato su Lancet secondo cui il farmaco potrebbe essere controproducente.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato la decisione di sospendere la sperimentazione sull’uso della idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19, manifestando una certa preoccupazione per la sicurezza. Il farmaco, il cui brevetto è scaduto, viene infatti utilizzato per l’artrite reumatoide e aveva mostrato possibili benefici nel combattere il Coronavirus, tanto da essere usato diffusamente come terapia compassionevole in assenza di una medicina specifica. Poi, però, un nuovo studio sulla prestigiosa rivista Lancet ha messo tutti in guardia: la somministrazione potrebbe addirittura essere controproducente.

Pericoli e incognite dell’idrossiclorochina

Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato di utilizzare il farmaco come prevenzione contro il Coronavirus, attirandosi aspre critiche da parte della comunità scientifica, che punta l’indice sugli effetti collaterali associati al farmaco. Oggi lo stop: in una conferenza stampa virtuale il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reso noto che l’Organizzazione ha sospeso “temporaneamente” in via precauzionale gli esperimenti clinici sull’uso della idrossiclorochina in corso con i suoi partner in diversi Paesi.