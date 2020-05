Flixbus lancia #FlixTripAtHome, la campagna social per tenere viva la voglia di viaggiare.

Tra le attività fortemente penalizzare dall’emergenza Coronavirus ci sono purtroppo anche gli autobus low cost che viaggiano sul lungo raggio, come Flixbus, il vettore tedesco conosciuto da tutti per i suoi pullman dalla livrea verde acido. I mezzi della società e delle altre società di bus affiliate sono fermi da più di due mesi. Da quando è stato inevitabile limitare i viaggi e i trasporti per contenere l’esplosione dei contagi da Covid-19.

A differenza degli altri settori del trasporto, come treni e aerei, ancora non si sa quando gli autobus sulla lunga distanza potranno riprendere a viaggiare. Nel frattempo, però, Flixbus non si ferma e cerca di mantenere viva l’attenzione dei suoi clienti e soprattutto la loro voglia di viaggiare. Proprio a questo scopo la società ha deciso di lanciare sui social la campagna #FlixTripAtHome. Ecco di cosa si tratta.

Flixbus lancia #FlixTripAtHome e la voglia di viaggiare

I viaggi attraverso l’Europa con gli autobus low cost a lungo raggio sono al momento fermi. Non è detto tuttavia che si debba aspettare ancora molto tempo prima di riprenderli, visto che l’Unione europea sembra intenzionata a riaprire le frontiere tra i Paesi membri no troppo in là nel tempo, per non compromettere il settore turistico che è una voce del bilancio molto importante per tutti i Paesi. Certo ci saranno ancora delle limitazioni e forse le zone con troppi contagi da Covid-19 verranno escluse ancora per un po’.

Questo significa, tuttavia, che tra non molto dovrebbero riprendere anche i viaggi sugli autobus low cost a lungo raggio che vanno da un capo all’altro dell’Europa, come Flixbus. La società tedesca, comunque, non si lascia sopraffare dal momento di grande difficoltà e per rimanere accanto, anche se da lontano, ai propri affezionati clienti e soprattutto stimolare la loro voglia di viaggiare ha lanciato l’iniziativa #FlixTripAtHome.

Si tratta di una campagna social promossa con l’hashtag sopra con la quale Flixbus invita i propri clienti e tutti coloro che siano iscritti alla loro pagina, o anche semplicemente interessati, a condividere sui social foto e video con le proprie esperienze di viaggio. Accanto alla foto o al video va inserito l’hashtag #FlixTripAtHome.

Attenzione, però, non si tratta solo di una semplice condivisione delle immagini dei luoghi visitate, magari in viaggio con Flixbus. L’iniziativa comprende anche un concorso. Le immagini più belle saranno premiate con un viaggio gratis.

Dovete solo postare la vostra foto o il vostro video e accompagnare il post con l’hashtag #FlixTripAtHome.

Nell’ambito della stessa campagna, poi, Flixbus pubblica ogni settimana un video su una città europea nel quale segnala le principali attrazioni, i luoghi iconici da visitare, i musei, i monumenti, le bellezze architettoniche ma anche le specialità gastronomiche e i locali più alla moda. Insomma una vera e propria mini guida per portarvi dove non si può ancora andare e cominciare a organizzare il prossimo viaggio.

L’idea di Flixbus è che se non è possibile portare i viaggiatori in giro per l’Europa con i suoi bus verdi, almeno si possono mostrare le destinazioni più ambite, portandole direttamente a casa dei clienti. Il primo video di questa serie ha riguardato Parigi, la meravigliosa Ville Lumière, regina assoluta e molto ambita tra le mete di viaggio europee. Il racconto della capitale francese è partito dalla colazione tipica per poi arrivare all’arte del Museo del Louvre, insieme ad altri luoghi da vedere.

Questa settimana, invece, è stata la volta di Berlino. Anche la capitale tedesca è una città dalla forte attrattiva, per il ricchissimo patrimonio storico e culturale, ma anche per i fermenti culturali contemporanei. Una città giovane e piena di vita.

Per scoprire questi video dovete soltanto andare sulla pagina Facebook ufficiale di Flixbus e sul suo profilo Instagram.

