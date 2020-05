Uomini e Donne, ritorno di Enzo e Pamela e sorprese per Sirius

Grandi ritorni a Uomini e Donne, in studio tornano Enzo e Pamela. Poi, rivedremo l’Alchimista con Giovanna Abate e le nuove corteggiatrici di Sirius/Nicola.

Nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne faranno il loro ritorno Enzo e Pamela. La dama nella scorsa puntata aveva ricevuto una forte delusione quando il cavaliere non si era presentato per incontrarla e non aveva risposto neanche alla redazione. La loro storia sembrava definitivamente conclusa, ma oggi li vedremo avere un confronto al centro dello studio.

Enzo sembra aver scelto di avere un chiarimento con Pamela e si spera che questo possa riportare il sorriso alla ragazza, che in queste settimane si è lasciata spesso andare allo sconforto. Poi, arriva il momento per Giovanna Abate di rivere l’Alchimista. La tronista e il corteggiatore hanno trascorso un’esterna insieme e Gianni Sperti ha notato dei dettagli importanti riguardo al comportamento dell’uomo. “Mi fa arrivare quanto ci tiene a lei, a me è arrivato tanto“, ha dichiarato l’opinionista. Il comportamento dell’Alchimista sembra aver colpito sia Gianni, che Giovanna. Il ragazzo, nonostante abbia svelato la sua identità alla tronista, continua ad indossare la maschera: “Una cosa bellissima quella che lui fa“, ha commentato la Abate a riguardo.

Le nuove conoscenze di Sirius/Nicola

L’Alchimista ultimamente sta dimostrando molto il suo interesse nei confronti di Giovanna, che continua nelle sue conoscenze con Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Poi, arriva il momento di Sirius/Nicola, che oggi ha accolto ben tre nuove corteggiatrici. Il corteggiatore di Gemma Galgani sembra, però, aver avviato ben troppe nuove conoscenze. Anche Maria De Filippi si mostra molto sorpresa, soprattutto a seguito delle dichiarazioni di una delle ragazze: “Una conoscenza tra me e te potrebbe rafforzare quello che c’è tra te e Gemma“. La conduttrice, ridendo, ha spiegato cosa volesse dire la nuova corteggiatrice e ha ammesso che il suo ragionamento “non è male“.

