La madre di Nicola Vivarelli ha fatto recapitare un regalo per Gemma Galgani a Uomini e Donne e la dama si è quasi commossa.

I riflettori di Uomini e Donne sono di nuovo puntati su Nicola Vivarelli, il 26enne corteggiatore che fin dal suo approdo nel programma di Maria De Filippi ha suscitato polemiche e dubbi, soprattutto perché si è detto interessato a Gemma, la dama del trono over di oltre 40 anni più grande di lui. Ebbene, ora è arrivata anche la benedizione della mamma di Nicola alias Sirius. A quanto pare, la donna sarebbe felice per lui e Gemma, alla quale ha voluto dare una prima dimostrazione di affetto da “suocera” recapitandole un piccolo dono. Ecco com’è andata.

La “partita” di Gemma a Uomini e Donne

Un portamonete e un fermaglio: questo il cadeau che la madre di Nicola Vivarelli ha inviato a Gemma Galgani dopo averla sentita telefonicamente. Un regalo piccolo, ma di grande significato per la dama, che è arrivata quasi a commuoversi di fronte a tanta benevolenza. Certo, i dubbi riguardo all’Ufficiale della Marina restano. E Tina Cipollari non ha perso l’occasione per manifestare tutte le sue perplessità, dicendosi convinta del fatto che Sirius voglia utilizzare i sentimenti di Gemma a solo e unico scopo di ottenere visibilità.

Gemma, dal canto suo, avrebbe ammesso apertamente di provare dei sentimenti per il giovane corteggiatore: “Nicola è sempre presente e ha attenzioni per me in maniera molto genuina. È pacato e a me piace la nostra conoscenza. Provo dei sentimenti nei suoi confronti, non lo nego”, ha affermato. Se son rose…

