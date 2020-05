Uomini e donne, la critica di Pamela Barretta sulle fake news su Sirius

Ancora una puntata di Uomini e donne davvero scoppiettante con protagonista la dama Pamela Barretta, infuriata per una fake news circolata nelle ultime ore

Ancora una volta Pamela Barretta è stata protagonista durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne. La dama ha così saputo che Enzo Capo non vuole più saperne della loro storia d’amore senza nemmeno un confronto suscitando nella stessa Barretta una crisi emotiva. Successivamente Maria De Filippi ha chiesto a Nicola Vivarelli (Sirius) di andare con lei per ballare al fine di consolarla. Nei vari blog nelle ultime ore è circolata anche una fake news che annunciava che la donna ci avrebbe provato con il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. L’ex fidanzata di Enzo Capo ha voluto svelare tutta la sua rabbia dopo la notizia: “Vergognatevi!”

Uomini e donne, l’attacco della Barretta

Dopo la puntata anche l’ex fidanzato di Pamela, Enzo Capo, ha attaccato la stessa donna per aver recitato. Ma subito è arrivata la risposta della Barretta che gli indirizzato un messaggio nei suoi confronti: “Mi dispiace caro, ma non ho mai studiato recitazione nella mia vita…Della serie ‘i panni sporchi si lavano a casa’…Da che pulpito”.