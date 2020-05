Ubriaca | sfreccia contromano in moto e compie svariati reati

Salta in sella ad una moto e si dà alla fuga sfrenata per le strade della città, una donna ubriaca ora finisce nei guai per avere compiuto diverse infrazioni.

Una 41enne ubriaca alla guida per le strade di Malaga è stata fermata non senza fatica dalla polizia spagnola. La donna si era messa in sella ad una moto, non si sa se sua o rubata.

E sono diverse le infrazioni compiute, tra l’altro nel pieno della quarantena che anche in Spagna ha visto forti limitazioni imposte alle persone, per evitare il più possibile il diffondersi del virus. La donna, non contenta, ha anche guidato a tutta velocità contromano. Dopo che gli agenti erano riusciti a bloccarla, hanno pure scoperto che lei era sprovvista di patente. La vicenda risale allo scorso 8 maggio.

Ubriaca, cerca di sfuggire alla polizia: ora è nei guai

L’intervento delle forze dell’ordine era avvenuto dopo che l’ubriaca aveva cercato di eludere un primo alt. Dopo lo stop ed il controllo relativo, l’intemperante centaura ha potuto fare ritorno a casa. Ma sul suo capo pendono ora tre capi di imputazione molto grave. Si tratta di violazione della quarantena, di guida in stato di ebbrezza e di guida senza patente. Da quanto risulta, non le è stato contestato il fatto di aver percorso diverse centinaia di metri contromano.

