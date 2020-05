Natasha Stefanenko, la figlia Sasha Sabbioni: Età, curiosità e Instagram

Cosa sapere su Sasha Sabbioni, la figlia di Natasha Stefanenko, volto popolare della tv italiana: Età, curiosità e Instagram.

Ex modella russa naturalizzata italiana, classe 1969, Natasha Stefanenko è un volto noto e popolarissimo della televisione italiana. Da molti anni, dopo le nozze con l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni, vive nel fermano.

Leggi anche –> Natasha Stefanenko si confessa: “Ho avuto paura di non svegliarmi”

La coppia ha una figlia nata nel 2000, Sasha Sabbioni, che è una bellissima ragazza di 20 anni, che vive tra Sant’Elpidio a Mare, Los Angeles e Milano. Qui studia Economia e management all’Università Cattolica.

Leggi anche –> Sarah Duque: carriera, vita privata, curiosità e Instagram

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Sasha Sabbioni, cosa sapere sulla figlia di Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni ha un profilo Instagram molto seguito, con oltre 17mila follower, in cui posta foto del suo quotidiano. Fisico da modella, parla tre lingue, inglese, italiano e russo. Inoltre, è appassionata di nuoto e in questi anni ha anche avuto la possibilità di sfilare per note case di moda.

La madre di Sasha Sabbioni, la bella Natasha Stefanenko, ha confessato a ‘Vieni da me’ che il padre non ha preso bene la sua scelta di partire per Los Angeles: “Si è buttato a terra e ha iniziato a piangere in aeroporto… Ho sofferto quando è andata a Los Angeles. Ho pianto per una settimana e Luca non mi ha aiutata”.