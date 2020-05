Sarah Duque: carriera, vita privata, curiosità e Instagram

Chi è l’attrice e modella venezuelana ma amatissima in Italia Sarah Duque Lovisoni: carriera, vita privata, curiosità e Instagram.

Classe 1984, nata in Venezuela ma di origini italiane, Sarah Duque Lovisoni è una modella e attrice molto apprezzata nel suo Paese. Vive attualmente a Los Angeles e il suo profilo Instagram è seguito da decine di migliaia di follower.

Nata a Barquisimeto, molto giovane si è trasferita dalla sua città di origine a Milano, per inseguire il suo sogno di diventare una modella. Grazie al suo carisma, ha conquistato il pubblico italiano e ha preso parte a diverse trasmissioni.

Cosa sapere sull’attrice e modella Sarah Duque

Tra queste, Buona Domenica, condotto da Barbara D’Urso, Chiambretti Night, Stiamo Tutti Bene, condotto da Belen Rodriguez. Grazie alla sua bellezza e alla sua eleganza, è stata successivamente scelta come modella per importanti campagne pubblicitaria, televisive e no. Infatti, è stata modella tra gli altri per una nota marca di prodotti per capelli, poi per gioielli, macchine fotografiche e importanti capi di moda. Ha anche posato per riviste come Maxim, Formen, GQ, Vogue, etc.

Nel 2014 è stata scelta come modella per la copertina di Playboy Italia. Successivamente, si è trasferita a Los Angeles, California dove vive tutt’ora. Negli Usa ha avuto la possibilità di continuare a lavorare come modella per grandi marchi e ha anche realizzato un importante spot insieme a Julia Roberts, diretta da James Grey.

Sarah attualmente vive tra Los Angeles e Milano, dove continua la sua carriera come modella internazionale molto ricercata. Attualmente, sta perseguendo la sua innata passione per la recitazione e sta studiando recitazione.