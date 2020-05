Ragazza morta | incidente della notte | “Tante gravi imprudenze” FOTO

Schianto nella notte, una ragazza morta. La vita della giovane Federica finisce così. Sembra ci siano gravi responsabilità in questo incidente.

Una ragazza è morta a seguito di un incidente stradale a Giugliano, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Federica Diana ed aveva solamente 22 anni. Da quanto si apprende la vittima stava viaggiando assieme a due amiche, con una di loro che era al volante di una Fiat 600.

LEGGI ANCHE –> Padre uccide figlio | è omicidio suicidio | il giovane era disabile

Di colpo, intorno alle 03:00 del mattino, l’utilitaria si è schiantata nei pressi di un incrocio con una Fiat 500 L guidata a sua volta da un ragazzo. A morire è stata soltanto Federica, mentre tutti gli altri hanno riportato delle ferite. A preoccupare di più sono le amiche della giovane scomparsa, mentre per la persona che viaggiava da solo ci sono solamente alcune leggere escoriazioni, al punto da non richiedere nemmeno un ricovero. Lo scontro ha avuto luogo in pieno centro abitato, tra via I Maggio e via Innamorati. Subito alcuni residenti svegliati dal fracasso dell’impatto hanno avvisato il personale medico del 118 e le forze dell’ordine. Sono arrivate entro pochi minuti alcune ambulanze, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Malore improvviso | Simonetta vegliata a letto dai suoi cani

LEGGI ANCHE –> Morta nel sonno incinta | Anna a 24 anni non si risveglia più FOTO

Ragazza morta, l’incidente causato da possibili atti di imprudenza

I pompieri hanno provveduto ad estrarre le persone intrappolate dai rottami delle due auto. Federica era ancora viva ma è deceduta poco dopo. Le condizioni della ragazza morta sin da subito sono parse disperatissime. Si ritiene che a provocare questo disastro siano state l’asfalto reso viscido dalla pioggia e l’alta velocità. Non ancora acclarata la dinamica, ma si ritiene anche che una delle due auto stesse procedendo controsenso. I carabinieri hanno svolto alcuni rilievi che dovrebbero portare alla conferma delle ipotesi sopracitate. Possibile che quanto successo sia finito all’interno delle registrazioni di qualche telecamera di sicurezza montata in zona.

LEGGI ANCHE –> Calciatore uccide figlio | “Non l’ho mai amato | aveva 5 anni | FOTO