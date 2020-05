Un padre uccide figlio e poi ammazza sé stesso. La scena apparsa agli occhi della donna che viveva con loro è da film dell’orrore.

Le forze dell’ordine hanno scoperto un terribile caso di dramma familiare, con un padre che uccide il figlio per poi ammazzarsi a sua volta. Teatro di questo delitto è una abitazione di Carpi, in provincia di Modena.

In una villetta che sorge in via Longhena c’erano i cadaveri di un uomo di 69 anni e di suo figlio di 37. Le autorità avrebbero trovato anche l’arma del delitto, un sacchetto di plastica con il quale il più anziano dei due avrebbe soffocato l’altro, disabile. Lo riferisce l’Ansa. Poi subito dopo, il 69enne si sarebbe suicidato, anche se ancora non si sa in che modo. Assieme a loro viveva anche la donna del più grande dei due uomini morti, che era pure madre dell’altro.

Padre uccide figlio, si era chiuso in casa approfittando dell’assenza della moglie

Quest’ultima era uscita per andare a fare la spesa. Al suo ritorno però ha trovato la porta chiusa. Segno che il 69enne aveva presumibilmente premeditato tutto con tutta probabilità già da diverso tempo. La donna ha quindi allertato immediatamente i vigili del fuoco ed a quel punto, dopo essere entrati in casa, ha avuto luogo la terribile scoperta. La villetta ha visto sopraggiungere al suo interno, nel breve volgere di pochi minuti, la polizia scientifica, i carbinieri ed il personale medico del 118 che ha constatato la morte dei due uomini.

