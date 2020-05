Lei era molto nota per via del suo lavoro di barista. Purtroppo è morta da sola a causa di un malore improvviso. Con lei c’erano i suoi animali.

Una tragedia di avvenuta di colpo ha posto fine alla vita di Simonetta Frugoli. Lei era una donna molto conosciuta, morta per un malore improvviso.

La sua notorietà era data dal fatto che Simonetta lavorava come barista del locale un tempo noto come ‘Shalimar’, e molto frequentato a Senigallia, in provincia di Ancona. Purtroppo parenti ed amici non riuscivano a mettersi in contatto con lei. In particolar modo proprio alcuni amici stavano cercando Simonetta con una certa insistenza. Ma il fatto che lei non rispondesse alle loro telefonate e che facesse perdurare più del dovuto la sua assenza ha fatto presto sorgere dei dubbi. E così, dopo 24 ore di mancate risposte, alla fine le forze dell’ordine, sollecitate dai conoscenti della barista, sono penetrati all’interno della sua abitazione.

Malore improvviso, Simonetta giaceva morta a letto vegliata dai suoi cani

Lì viveva da sola con i suoi due cani, Blues e Sissi. Gli animali la stavano vegliando all’interno della camera da letto. La donna, stroncata da un malore improvviso ancora da individuare, giaceva tra le coperte. Lei non rispondeva al telefono dalle 14:00 di martedì 12 maggio. Con tutta probabilità il magistrato di turno stabilirà lo svolgimento di un esame autoptico per ottenere delle risposte certe in merito a quelle che possono essere state le cause del decesso.

