Tra le multe Coronavirus emesse in questo periodo di quarantena spicca quella che riguarda una giovane coppia sorpresa in strada a Torino.

La polizia aveva fermato due giovanissimi di notte, intorno alle 02:30, inoltrando loro una delle prime multe nell’emergenza Coronavirus in Italia. Colpiti dal provvedimento sono due 18enni, che a metà marzo si stavano baciando con trasporto e passione nel centro di Torino, in strada.

La denuncia per violazione delle norme introdotte appena qualche giorno prima per contenere il contagio ha portato però solo ora all’emissione di una sanzione pecuniaria. In origine quella delle forze dell’ordine era stata una denuncia per trasgressione del decreto della presidenza del Consiglio.

Multe Coronavirus, tante violazioni al decreto anti virus trasformate in sanzioni amministrative

Una inosservanza di un provvedimento dell’autorità punibile con una pena detentiva fino a 3 mesi e commutata adesso in una sanzione pecuniaria. Il tutto era sorto a seguito di una segnalazione fatta alla polizia da un residente. La Procura del capoluogo piemontese ha provveduto a commutare tale reato in una semplice violazione amministrativa assieme a circa altre 2200 violazioni, diventate ora tutte multe per infrazione delle norme anti Coronavirus.

