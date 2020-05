Alba Parietti, ex fidanzato Christopher Lambert: storia e curiosità

L’attrice e personaggio televisivo Alba Parietti ha avuto diverse storie d’amore: un suo ex fidanzato è Christopher Lambert, storia e curiosità.

A metà anni Novanta, i rotocalchi rosa in piena estate, riempirono le pagine del flirt intenso e passionale dell’attrice e conduttrice televisiva Alba Parietti con Christopher Lambert. Una passione che non ebbe però seguito.

Nel 2016 un ritorno di fiamma con l’attore francese aveva fatto sognare i fans di Alba Parietti. I due uscivano da relazioni con personaggi famosi, Cristiano De André lei, Sophie Marceau lui. Anche la vita sentimentale di Christopher Lambert è stata travagliata.

Christopher Lambert e gli amori del noto attore

Il noto attore franco statunitense sposò Diane Lane nell’ottobre 1988, divorziarono nel 1994. Hanno una figlia, Eleanor Jasmine. Due estati dopo, il flirt con Alba Parietti, quindi arrivano le nozze con Jaiymse Haft il 6 febbraio 1999. Dal 2007 ha avuto una relazione con Sophie Marceau: sette lunghi anni di storia, conclusi l’11 luglio 2014. Nella sua vita torna poi Alba Parietti.

Oggi l’attore sta con Camilla Ferranti: si sono incontrati sul set de ‘La Dottoressa Giò’. Oltre vent’anni di differenza d’età non sembrano pesare e lei in un’intervista ha spiegato: “Da Christopher ho imparato molto. La differenza d’età non si nota. Sto riuscendo a vivere questo rapporto in modo maturo”.