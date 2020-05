Viaggi in Italia per l’estate 2020: le spiagge isolate e poco affollate

Spiagge isolate e poco affollate per le vacanze in Italia questa estate 2020. Quali scegliere?

Lo sappiamo, questa estate uno dei punti cardine delle vacanze sarà relativo al cercare spiagge poco affollate. Anche i più festaioli dovranno dire addio alle vacanze all’insegna del caos e della movida anche in spiaggia. Il distanziamento sociale per combattere il Coronavirus è senza dubbio una delle armi più importanti che abbiamo. Quali sono allora le spiagge più isolate e poco affollate d’Italia? Dove potremo andare al mare a prendere il sole in totale relax senza preoccuparsi troppo della gente che ci circonda?

Turismo in Italia dopo il Coronavirus: le spiagge

Per l’estate 2020 si prevedono vacanze su ruota, mete di prossimità e soprattutto dei viaggi in Italia della durata di pochi giorni. Non ci sarà del resto tempo e forse nemmeno la possibilità di partire per mete lontane. Così ecco che assistiamo alla rivalsa del turismo italiano e una caccia alle spiagge più belle ed isolate dove andare al mare in relax, il più possibile da soli o con poca gente intorno. In modo chiaramente da mantenere il distanziamento sociale.

Le spiagge più isolate in Italia

Spiaggia di Remaiolo – Isola D’Elba: una delle spiagge più isolate che potrete scoprire in Italia durante l’estate 2020 è sicuramente questa. Siamo a Capoliveri e questa spiaggia è un angolo di paradiso separata da una roccia alle cui spalle c’è un’ulteriore caletta piccola e selvaggia. Per raggiungere questa spiaggia dovrete seguire le indicazioni per Punta Calamita e superato il Villaggio Costa dei Gabbiani troverete un sentiero sterrato da percorrere a piedi.

Spiaggia di Marinella di Palmi – Calabria. Ci spostiamo in una delle regioni più ambite dai turisti. Quest’anno però ci sarà la caccia alle solite spiagge, come sempre, ma anche a quei lidi più isolati e meno affollati, come questo. A nord di Costa Viola, seguendo una strada nel cuore della macchia mediterranea raggiungerete questa spiaggia. Bellissima, isolata e poco frequentata. Ma soprattutto con dei fondali pazzeschi per fare snorkeling.

Spiaggia di Porto Badesco – Puglia: altra destinazione da sempre molto amata e ambita per le vacanze, la Puglia nasconde anche angolo nascosti e spiagge isolate da frequentare senza paura di ritrovarsi circondati da decine di persone. Scogli piuttosto appuntiti proteggono questa caletta così selvaggia e incontaminata. Si dice che qui Enea approdò.

In conclusione, le spiagge isolate in Italia per l’estate 2020 sono tantissime. Noi ve ne abbiamo dette solo alcune per farvi un esempio. Ma ricordate che ce ne sono moltissime tutte da scoprire in ogni regione vicina a casa. Altro consiglio che vi diamo, per evitare gli affollamenti è comunque quello di preferire i giorni infrasettimanali e soprattutto evitare gli orari di punta.