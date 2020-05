Incidente Ponte Milvio, via al processo per la morte di Gaia e Camilla

Incidente Ponte Milvio, via al processo per la morte di Gaia e...

E’ stato disposto il giudizio immediato per Pietro Genovese, che la notte tra il 20 e il 21 dicembre 2019 investì e uccise due sedicenni nel tragico incidente di Ponte Milvio.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato per Pietro Genovese, il 20enne che la notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2019 ha investito e ucciso Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, entrambe di 16 anni, mentre attraversavano Corso Francia, vicino Ponte Milvio, a un passo dal centro della Capitale. Il processo prenderà il via il prossimo 8 luglio, davanti all’ottava sezione penale di Roma.

Leggi anche –> Pietro Genovese | chiesto il giudizio immediato | investì Gaia e Camilla

Leggi anche –> Pietro Genovese: “Sconvolto e devastato per Gaia e Camilla”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In cerca di giustizia per le due vittime dell’incidente di Ponte Milvio

Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, dovrà rispondere di un’accusa molto grave: omicidio stradale plurimo. Come molti ricorderanno, la notte di quel terribile incidente le due ragazze si trovavano in corso Francia quando, dopo la mezzanotte, sono state investite da un suv guidato dal 20enne mentre attraversavano la strada. Il ragazzo si è fermato subito dopo il violentissimo schianto e ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Per Gaia e Camilla, però, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Genovese era stato a una cena con i suoi amici e poi si era messo al volante diretto a una festa, prima che la serata finisse in tragedia.

Leggi anche –> Gaia e Camilla, uccise a Roma | Parla Davide Acampora, in auto con Pietro Genovese

Leggi anche –> Pietro Genovese, la sorella: “Le ragazze sono morte solo per colpa loro”

EDS