Davide Acampora è il 20enne amico di Pietro Genovese, si trovava con lui in auto al momento dell’impatto con Gaia e Camilla, le ragazzine 16enni morte la notte del 21 dicembre. Ecco che cosa ha raccontato.

Davide Acampora, studente 20enne, si trovava nell’automobile di Pietro Genovese quando questa ha travolto Gaia e Camilla, le ragazzine sedicenni morte a Roma la notte del 21 dicembre. Il ragazzo, sotto shock, ha raccontato l’accaduto quella notte: “Sono stato il primo a scendere dalla macchina di Pietro. Mi sono avvicinato alla ragazza che ho trovato subito a terra nel luogo dell’incidente e ho sentito che non respirava più. È stato terrificante. Poi ho alzato lo sguardo e ho visto più avanti il corpo dell’altra giovane. Eravamo tutti sotto choc, ma è vero che sono sbucate all’improvviso. Evitarle era impossibile”.

Davide Acampora, in macchina con Pietro Genovese durante la tragedia

Davide Acampora, uno dei migliori amici di Pietro Genovese, viaggiava accanto a lui la notte del 21 dicembre. Dalla sua posizione avrebbe assistito a tutto: l’avvicinamento all’incrocio con via Flaminia, l’utilitaria accanto alla loro auto che si è fermata di colpo sul lato destro della carreggiata, le sedicenni che spuntavano e che venivano travolte dall’automobile di Pietro. Interrogato dai vigili urbani, ha raccontato tutti i dettagli della tragedia: “Eravamo andati a una festa con alcuni amici, poi ci siamo rimessi in marcia per tornare a casa. Non avevamo assunto droghe di alcun genere. Avevamo invece bevuto qualcosa, ma Pietro non era certo ubriaco. Dopo l’incidente era sconvolto”.

I ragazzi in macchina erano tre, ecco chi è Tommaso Edoardo Luswergh Fornari

Ma non c’erano solo Pietro e Davide nell’automobile al momento dell’impatto. Con loro, sul sedile posteriore, anche il 20enne Tommaso Edoardo Luswergh Fornari. Sarebbero stati proprio lui e Davide ad aiutare Pietro subito dopo l’impatto, chiedendogli di fermarsi poche centinaia di metri più avanti. Dopo l’incidente Tommaso si sarebbe chiuso in casa, nei pressi di Piazza Fiume a Roma, rifiutandosi di parlare più dello stretto necessario con chiunque. Pietro Genovese si trova momentaneamente agli arresti domiciliari, nella sua abitazione in Via Frattina.

