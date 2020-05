Roberto Benigni, famiglia: chi sono le sorelle Bruna, Albertina e Anna

Famiglia e vita privata del grande attore toscano Roberto Benigni: chi sono le tre sorelle Bruna, Albertina e Anna, curiosità sulle donne.

Classe 1952, nato a Castiglion Fiorentino, Roberto Benigni è sicuramente uno dei più grandi attori italiani viventi. Su di lui e la moglie Nicoletta Braschi sappiamo praticamente tutto, lo stesso non si più dire invece del resto della sua famiglia.

I genitori del noto comico toscano si chiamavano Luigi e Isolina. Inoltre, la famiglia si completa con le sorelle Bruna, Albertina e Anna. Il comico toscano è l’ultimo arrivato: “Avevo tre femmine e ho pregato perché arrivasse il maschio”, raccontò mamma Isolina a ‘Famiglia Cristiana’

Curiosità sulle tre sorelle di Roberto Benigni

Per l’attore toscana, la sorella Bruna, la più grande, è stata una specie di seconda mamma: i genitori sono scomparsi entrambi nel 2004. Prima il 26 agosto è morto il papà, Luigi Benigni, da cui il figlio avrebbe ereditato – stando a chi conosce la famiglia – la proverbiale ironia. Nel giorno di Natale del 2004, è invece scomparsa mamma Isolina. A settembre 2017, infine, è venuto a mancare Umberto Fiorenzo Bardazzi Innocenti, marito di Albertina e cognato dell’attore, a cui era molto legato.

Albertina nel 2013 aveva subito una grave aggressione: ha subito una rapina ed è stata picchiata in una lavanderia a gettoni a Narnali, insieme a una parente. La sorella Anna è invece colei che salvò il piccolo Roberto, chiamando i soccorsi quando il bambino finì nella concimaia. Lei chiamò la vicina di casa, Giuditta, citata poi come noto in uno dei successi del comico toscano, Il Piccolo Diavolo. Le tre sorelle e l’attore sono molto legati tra loro.