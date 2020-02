Roberto Benigni non ha mai avuto figli, ecco i motivi di questa scelta. L’attore e regista toscano sarà ospite questa sera della terza puntata del Festival di Sanremo 2020.





Grande è certamente l’attesa del pubblico televisivo per la presenza questa sera, sul palco della terza serata del Festival di Sanremo 2020, dell’attore e regista Roberto Benigni. Per anni lo stesso pubblico si è interrogato sui motivi per i quali l’attore e la sua legatissima compagna non abbiano mai avuto dei figli.

Leggi anche –> Roberto Benigni, chi è: età, vita privata e carriera dell’attore e regista toscano

Leggi anche –> Moglie Roberto Benigni, chi è Nicoletta Braschi: età, vita e carriera

Roberto Benigni: perché l’attore non ha mai avuto figli?

Il pubblico televisivo potrà nuovamente apprezzare le doti istrioniche dell’attore toscano proprio questa sera, nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo 2020. Il conduttore della kermesse, Amadeus, ha annunciato che all’artista verrà riservato lo spazio che merita per un intervento che si preannuncia certamente di grande intensità.

Grandissimi sono i successi di Benigni del corso ultimi anni, nei quali ha saputo dare prova della propria capacità di attore e anche di regista, come nel caso del film La vita è bella che nel 1999 si è aggiudicata il premio Oscar come Miglior film straniero.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Roberto Benigni è legato e sposato da 25 anni con quella che lui stesso ha definito più volte la propria Musa ispiratrice. Colei che è stata al suo fianco anche sul set di numerosi film, ovvero Nicoletta Braschi. Anche la Braschi è un’attrice e i due si conobbero a Roma proprio all’Accademia nazionale d’arte drammatica. L’affiatamento tra i due è di certo molto forte, tanto da essere evidente a tutti coloro che seguono la coppia da tempo. Eppure i due non hanno mai avuto figli e sono stati in moltissimi a chiedersi le ragioni di tale situazione.

Sull’argomento i diretti interessati sono intervenuti pochissime volte, relegando la questione ad un ambito del tutto privato. Si ricorda in proposito solo una dichiarazione della Braschi di anni fa nella quale sosteneva di non possedere un senso materno. Probabile dunque che questa sia una precisa scelta della coppia che ad ogni modo ha sempre ammesso di essere felice così.