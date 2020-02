Moglie Roberto Benigni, chi è Nicoletta Braschi: età, vita e carriera dell’attrice che ha preso parte ai film più importanti del marito.

Nicoletta Braschi è una produttrice cinematografica e attrice. Ha lavorato in moltissime pellicole al fianco del marito, Roberto Benigni.

Nicoletta Braschi: le tappe della carriera professionale della moglie di Roberto Benigni

Nicoletta Braschi nasce a Cesena nel 1960. Dopo aver vissuto la sua infanzia e la sua prima giovinezza nella propria città, nel 1980 si trasferisce a Roma. E’ nella capitale del nostro Paese che inizia a studiare recitazione, precisamente all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

E’ in quello stesso anno che compie il proprio debutto a teatro con lo spettacolo Tutti al macello di Salvatore Cardone.

La sua carriera artistica si snoda però sui palchi teatrali e su quelli cinematografici. Collabora con il marito Roberto Benigni nei film Tu mi turbi del 1983, Daunbailò del 1986, Il piccolo diavolo del 1988, Johnny Stecchino del 1991, Il mostro del 1994, La vita è bella del 1997, Pinocchio del 2002 e La tigre e la neve del 2005.

Dal 1991 è fondatrice e presidente della Melampo Cinematografica.



Lavora nel 1984 in Segreti e segreti con Giuseppe Bertoluci e nel 1990 ne Il té nel deserto con Bernardo Bertolucci, nel 1994 in Pasolini, un delitto italiano, con Marco Tullio Giordana e con Roberto Faenza in Sostiene Pereira nel 1995. E’ con Francesca Comencini in Mi piace lavorare nel 2003. Per la sua partecipazione al film del 1997 di Paolo Virzì Ovosodo vince il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Dal 2007 riprende il suo lavoro in teatro con tournée in tutta Italia, fino a divenire nel 2013 uno dei componenti della giuria Cinéfondation e cortometraggi al Festival di Cannes.

La vita privata

Nicoletta Braschi è sposata dal 1991 con Roberto Benigni. Da quando i due sono assieme, Nicoletta è stata per Benigni una moglie nella vita privata ma anche una musa ispiratrice nel suo percorso professionale. I due non hanno avuto figli.

Nel 2012 la Braschi è rimasta coinvolta in un incidente stradale che le ha lasciato una cicatrice sul volto.