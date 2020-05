Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 8 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 8 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

26 giorni consecutivi in cui calano le terapie intensive, gli attualmente positivi che scendono sotto quota 90mila e anche in Lombardia – a detta degli esperti dell’Iss – la curva del contagio decelera.

Questi alcuni dei numeri che riguardano il Coronavirus in Italia: il rallentamento sembra ormai costante e interessa tutte le Regioni. Il dato più importante sono i tamponi: ormai solo il 2% circa di quelli effettuati risulta positivo.

Dati regionali Coronavirus, il punto dell’8 maggio

Andiamo a vedere i dati su base regionale, partendo dal Veneto, che vede una frenata nei decessi, appena quattro in 24 ore, ma calano anche i nuovi positivi, passando da 57 a 42. In Toscana, salgono invece i contagi: 38 contro i 26 di ieri. In Liguria sono 78 i nuovi contagi e diminuisce il numero di attualmente positivi. In Valle d’Aosta, un solo caso nelle ultime 24 ore. In Lombardia anche oggi molti morti, 94 le vittime, con 609 nuovi casi di positività. Raddoppiano casi i casi in Piemonte 233, con 23 vittime.

Spostiamoci al Centro: 52 i casi nel Lazio, 31 solo a Roma, ma in alcune province sono a quota zero. 18 i contagi su 834 tamponi nelle Marche: poco sopra il 2% il totale dei campioni positivi. Al Sud, sono 21 i nuovi positivi a Campobasso, in Molise, legati alla morte di un componente della comunità rom locale: a quanto pare si sarebbero infettati al funerali, ma hanno tutti sintomi lievi. Appena 11 i casi in Puglia, su 1928 test effettuati. Uno solo il caso di positività in Calabria. Oltre 3mila tamponi e 13 nuovi casi in Sicilia.