Amici Speciali, Enrico Nigiotti dà forfait a causa di un grave lutto

Enrico Nigiotti ha annunciato su Instagram di aver rinunciato a partecipare all’edizione speciale di Amici per motivi personali.

Tra qualche settimana su Canale 5 tornerà l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020 del programma si è conclusa con la vittoria di Gaia Gozzi, ma in questo anno particolare la conduttrice ed i produttori hanno deciso di offrire ai fan un bis speciale. Gli artisti, infatti, in questo momento sono fermi a causa delle restrizioni imposte per la crisi sanitaria. I concerti, i tour e gli spettacoli teatrali sono bloccati fino a data da destinarsi.

Data la situazione la De Filippi avrà pensato che non c’era migliore occasione per riunire tutti quei professionisti che hanno calcato i primi passi proprio nello studio del talent. Così a breve andrà in onda un’edizione di ‘Amici‘ in cui parteciperanno alcuni dei migliori concorrenti degli scorsi anni. Tra questi si pensava ci sarebbe stato anche Enrico Nigiotti, cantautore che dopo la parentesi nel talent ha conosciuto il successo del pubblico e della critica.

Enrico Nigiotti: “Ho deciso io di non partecipare”

Una volta annunciato il cast, in molti si sono stupiti nel vedere che il nome del cantautore non era tra quello dei concorrenti. Nei giorni a seguire sono state numerose le ipotesi condivise sui social e sulle testate specializzate. Le indiscrezioni hanno spinto il cantautore ad intervenire e spiegare come stanno realmente le cose. In primo luogo ha chiarito che non è stata una decisione della conduttrice quella di escluderlo: “Ho un bellissimo rapporto con Maria, sono stato io a non voler partecipare”.

Quindi, dopo aver sottolineato che il suo intervento sulla questione è stato spinto dall’aver letto una miriade di voci non veritiere, il cantautore spiega le ragioni del suo rifiuto: “Ho perso una persona importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qua!”.