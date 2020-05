Litigio marito moglie | lui prova ad accoltellarla | lei si butta dalla finestra

Un litigio marito moglie finisce con un gesto drammatico da parte di lei, che è giovanissima. Devono intervenire i carabinieri.

Un uomo ha sottoposto a violenza domestica la propria moglie, con l’episodio che ha rischiato di concludersi in tragedia. È accaduto tutto a Ravenna, nella giornata di domenica 3 maggio, con il litigio tra marito e moglie che ha visto il primo cercare di accoltellare l’altra, la quale alla fine si è anche lanciata da una finestra del loro appartamento situato nel centro storico della città della Romagna.

Entrambi sono di nazionalità marocchina. L’uomo ha 30 anni mentre la donna sarebbe sulla ventina. La ragazza ha compiuto un volo di 5 metri finendo in strada con un tonfo. Ricoverata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, le sue condizioni non risultano gravi. A questa vicenda inerente il litigio tra marito e moglie con tanto di risvolto drammatico si sono interessati i carabinieri del nucleo operativo di Ravenna, che hanno fermato l’uomo.

Litigio marito moglie, lui finisce in carcere

Nei suoi confronti ci sono le accuse di violenza domestica, maltrattamenti in famiglia ed abusi, oltre che di tentato omicidio aggravato. Attualmente il 30enne versa in stato di fermo in carcere, si attende la convalida del provvedimento. Purtroppo è solo l’ennesimo caso di una lunga serie di situazioni che vedono le donne finire nel mirino di mariti o compagni violenti. E non poche volte l’epilogo finisce con il concludersi anche in maniera peggiore.

