Roma, esplode palazzina: ci sono dispersi, si cerca una bimba

A Marino (Roma) una palazzina di tre piani è crollata dopo un’esplosione che sembrerebbe essere stata provocata da una fuga di gas.

Un boato, poi il crollo. Una palazzina di tre piani è crollata dopo un’esplosione causata da una fuga di gas a Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani. E’ successo stasera intorno alle ore 20 in via Giacomo Carissimi, in pieno centro. Nella deflagrazione, stando alle prime informazioni raccolte, sono rimaste coinvolte diverse famiglie.

Le ricerche tra le macerie della palazzina

Le squadre dei vigili del fuoco giunte tempestivamente sul posto hanno tratto in salvo tre persone: una donna in gravi condizioni e una mamma e la sua bimba ferite in modo non grave. I soccorritori stanno tuttora scavando tra le macerie.

In un primo momento si pensava che fossero disperse sotto le macerie 4 persone, tra cui una bambina. Il sindaco di Marino, Carlo Colizza, ha però chiarito che “tre sono stati estratti dalle macerie, anche la bimba”, aggiungendo che “le ricerche continuano” perché “c’è un disperso”.

🔴 #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, team #usar (Urban Search and Rescue) e cinofili pic.twitter.com/hReZjBNNrN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 4, 2020

