Un uomo sprovvisto di mascherina viene invitato a non salire sul bus ma dà in escandescenze. Spiacevole comportamento sbagliato nella Fase 2 mezzi pubblici.

Un uomo che non aveva la mascherina protettiva obbligatoriamente richiesta per poter salire sui mezzi pubblici nel corso della Fase 2 che ha visto la ripartenza di numerose attività, si è preso una più che meritata denuncia per il deprecabile comportamento mostrato.

LEGGI ANCHE –> Truffa ad anziana | 71enne muore in ospedale | una giovane le sottrae 10mila euro

L’individuo aveva ricevuto il netto rifiuto al permesso di salire su di un autobus da parte del conducente. “Senza mascherina non si può viaggiare”. Una regola cui in tantissimi devono sottostare, ora che i trasporti pubblici hanno ricominciato a trasportare un numero alquanto elevato di persone pronte ad andare di nuovo tutti i giorni al lavoro. L’uomo in questione però ha prima insultato il conducente e poi ha sputato contro il mezzo. Questa brutta vicenda ha avuto luogo ad Ancona. Gli altri passeggeri a quel punto hanno minacciato di avvertire i carabinieri, e l’incivile di turno ha prese ed è andato via, senza che subisse alcuna conseguenza per la sua ingiustificabile condotta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Femminicidio | picchia fidanzata | la impicca e la getta dall’8° piano | FOTO

Fase 2 mezzi pubblici, se non hai la mascherina non puoi viaggiare

Sempre gli altri passeggeri hanno espresso piena solidarietà al conducente, il quale ha fatto il proprio dovere fino in fondo. L’azienda di mobilità cittadina Conerobus ha imposto a tutti i suoi passeggeri l’utilizzo della mascherina sul volto per poter viaggiare sui propri mezzi. Tutto quanto successo è finito anche nelle riprese registrate dalla telecamera di videosorveglianza installata sul bus. Conerobus sarebbe intenzionata a sporgere denuncia contro il violento incivile, la cui identità potrebbe essere individuata grazie al filmato ottenuto.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Lombardia | “Indice di contagiosità più basso di tutta Italia”