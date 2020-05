La Regione parla della situazione Coronavirus Lombardia e fa riferimento ad un insieme di dati che lascia decisamente sorpresi.

La situazione Coronavirus Lombardia mostra un evidente miglioramento. E la cosa è attestata dall’indice di contagiosità raggiunto nella regione. Il vicegovernatore Fabrizio Sala parla di “valore che ha raggiunto un livello di 0,75. Tanto per fare un esempio, nel resto di Italia è invece superiore e si attesta a 0,80”.

Il vicepresidente lombardo parla di grande sforzo compiuto e svela che per ottenere questo dato vengono incrociate tutte le statistiche raccolte, grazie anche all’aiuto di alcuni ricercatori. “Dobbiamo assolutamente restare sollo il livello di 1, che significherebbe ripiombare nell’emergenza. Il compito di noi tutti è questo”. Dalla giornata di lunedì 4 maggio, che ha sancito l’avvio della Fase 2, la situazione Coronavirus Lombardia è stata contraddistinta anche da un +60% della mobilità “rispetto a quella che sarebbe la situazione in un giorno di normalità. Ed in rapporto a ciò, ha riaperto l’80% delle attività, si tratta di un dato molto positivo”, afferma il vice di Fontana.

Coronavirus Lombardia, per Sala “la Regione sta rispondendo molto bene all’emergenza”

Sempre Fabrizio Sala afferma che lo smart working si è dimostrato molto importante per arginare il più possibile la diffusione del virus. Ieri quasi un milione di persone è tornata al lavoro come di consueto. Per la precisione 940mila individui. Molti altri continuano ad operare da casa e questo è un bene perché contribuisce a tenere il virus sotto controllo, dal momento che c’è meno mobilità. Tutto ciò prova come la Lombardia stia rispondendo in maniera positiva alla battaglia in corso”.

