Fase 2 Coronavirus: riaprono al pubblico gli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze Peretola. La novità.

Lunedì 4 maggio inizierà la tanto attesa fase 2 dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus in Italia. Non sarà una fine del lockdown vera e propria, perché nonostante qualche libertà in più negli spostamenti, sempre con l’autocertificazione, ci saranno ancora molte limitazioni e le attività non apriranno ancora tutte.

Sono previste comunque delle riaperture graduali. Mentre è notizia di queste ore che il 4 maggio riapriranno al pubblico anche gli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze Peretola. Ecco cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Spostamenti dal 4 maggio: cosa si può fare, autocertificazione, riaperture

Fase 2 Coronavirus: riaprono gli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze Peretola

L’Italia piano piano riparte dopo quasi due mesi di quarantena, anche se le attività essenziali e in deroga erano rimaste in funzione. Da lunedì 4 maggio riapriranno al traffico passeggeri gli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze Peretola.

I due scali riprenderanno la piena operatività su provvedimento della ministra dei Trasporti Paola De Micheli e del ministro della Salute Roberto Speranza, che hanno accolto la richiesta dell’Enac. La riapertura è stata decisa, come spiegano i due ministeri, “per soddisfare le aumentate esigenze di traffico e consentire, allo stesso tempo, la sperimentazione di un sistema di screening per il Covid19 dei passeggeri“.

L’aeroporto di Ciampino è noto come scalo delle compagnie aeree low cost che viaggiano su Roma ed è utilizzato soprattutto da Ryanair. L’aeroporto di Firenze Peretola, invece, è il secondo più grande della Toscana dopo quello di Pisa. Gli scali di Ciampino e Firenze erano stati chiusi il 14 marzo scorso, a seguito dell’introduzione delle misure di lockdown in Italia e della sospensione dei voli nel Paese. Da metà marzo gli aeroporti rimasti aperti erano uno per ciascuna regione italiana.

Leggi anche –> Voli low cost: come cambieranno dopo la pandemia

Il decreto congiunto del Ministero dei Trasporti e di quello della Salute introduce anche delle novità nel trasporto ferroviario con l’aggiunta di nuovi collegamenti a lunga percorrenza che andranno ad integrare l’offerta per assicurare i servivi minimi essenziali.

Sono state invece prorogate al 17 maggio tutte le altre misure con limitazioni ai trasporti relative alla Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per far fronte all’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Ulteriori informazioni sono sul sito web del Ministero dei Trasporti: www.mit.gov.it/comunicazione/news/aeroporto-firenze-aeroporto-ciampino/coronavirus-operativi-dal-4-maggio

Leggi anche –> Voli aerei, fase 2 coronavirus: aumento record delle tariffe