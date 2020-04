Coronavirus vaccino | Fauci | “Potremmo farcela per gennaio 2021”

Il virologo Anthony Fauci, capo del comitato scientifico statunitense per l’emergenza sanitaria, parla di un possibile vaccino Coronavirus.

Anthony Fauci, capo della task force governativa istituita dalla Casa Bianca per fronteggiare l’emergenza epidemia negli Stati Uniti, fornisce la propria opinione in merito al possibile ottenimento di un vaccino anti Coronavirus.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, arriva la conferma: tutti sviluppiamo anticorpi – VIDEO

L’eminente virologo ritiene che proprio gli Usa siano in grado di poter trovare una cura efficace già entro gennaio 2021. “L’intenzione è quella di procedere il più velocemente possibile, ma sempre nel nome della sicurezza e della efficacia. Se le cose andranno per il verso giusto e non sorgeranno imprevisti, potremmo farcela”, afferma Fauci ai media americani. Un rischio inevitabile, per Fauci, sarà il come iniziare la produzione ed a quali soggetti rivolgersi per cominciare a realizzare il vaccino in massa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Voli di nuovo possibili da maggio | la situazione in Italia

LEGGI ANCHE -> Serie A, campionato finito? “Faremo quello che dice il Governo”

Coronavirus vaccino, le previsioni di Anthony Fauci

Ed una eventualità non proprio bella sarà il fatto che tale produzione prenderà il via senza comunque sapere se tale cura sarà effettivamente efficace. Anche in questo sta il rischio, ovvero nel presupporre che il futuro vaccino funzioni a tutti gli effetti. “Qualora dovessimo poi avere delle certezze definitive, allora la produzione aumenterà. Soltanto qualche mese fa parlavamo di almeno un anno o un anno e mezzo prima di potere arrivare al traguardo. In realtà potremmo anche fare un pò prima”. Non solo gli Stati Uniti stanno lavorando sulla realizzazione di un possibile vaccino. Anche in Cina ed Europa numerosi studiosi sono al lavoro per cercare di ottenere lo stesso risultato.

LEGGI ANCHE –> Festino in hotel a Brescia | multe e denunce per medici albanesi