Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 26...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 26 aprile. Andrà in onda su La7 il programma condotto da Massimo Giletti sull’attualità e la politica nel nostro Paese.





Il dibattito su l’attualità e la politica proseguirà anche questa sera attraverso le inchieste e gli approfondimenti della trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti.

Stasera in tv, Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della puntata di questa domenica 26 aprile

Gli spettatori di La7 potranno assistere anche questa sera al programma di inchiesta e approfondimento condotto da Massimo Giletti. In primo piano, anche in questa ultima domenica del mese di aprile, ci sarà il Coronavirus e l’emergenza sanitaria che si sta trovando ad affrontare il nostro Paese a causa dell’epidemia.

Al centro del dibattito di questa sera ci sarà la così denominata Fase 2 nella gestione dell’epidemia che già dalla prossima settimana potrebbe essere al centro delle vite degli italiani. Interverranno sull’argomento molti ospiti in collegamento tra i quali Luca Telese, Fabrizio Pregliasco, Maria Rita Gismondo e Annalisa Malara. Vi sarà inoltre a dire la propria opinione sui temi della serata anche il giornalista Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, all’indomani delle polemiche suscitate dalle sue recenti dichiarazioni offensive sul Sud. Interverranno nel dibattito anche Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti e Clemente Mastella.

Parte della serata sarà inoltre incentrata sull’imprenditoria italiana e sui numerosi problemi dovuti al periodo di emergenza causata dal dilagare del Coronavirus. Interverranno a tal proposito Riccardo Maniscalco, Pasquale Naccari, Carlo Calenda e Alessia Morani. Si tornerà inoltre sul caso di Calogero Rizzuto, il direttore del Parco archeologico di Siracura, all’indomani dell’apertura dell’inchiesta per omicidio colposo per la sua morte, così come si parlerà delle altre morti per Covid all’ospedale Umberto I su cui sono in corso le indagini. Interverranno il figlio di Calogero, Audenzo, con Pietrangelo Buttafuoco, Nello Di Pasquale, Marco Salvo e Stefania Prestigiacomo.

Interverranno infine sull’inchiesta condotta dal programma sulla sanità italiana anche Nunzia De Girolamo, Fernando Sogari e Nicola Morra.