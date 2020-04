Bambina uccisa | due adulti la portano in ospedale e la polizia...

Due persone portano una piccola in ospedale in codice rosso poi lei muore. Per la polizia è omicidio: “Bambina uccisa”, e si arriva a questo.

La polizia ha tratto in arresto due persone a seguito della morte di una bambina uccisa con tutta probabilità dalle stesse. Per i due adulti vige lo stato di omicidio aggravato dalla giovanissima età della vittima, che aveva appena 4 mesi.

La vicenda ha avuto luogo nella località inglese di Gloucester, con il decesso avvenuto lo scorso 18 aprile. Ricoverata in codice rosso in ospedale il giorno di Pasqua, la piccina purtroppo non ha mai mostrato alcun segnale riguardo ad uno sperato miglioramento. Anzi, il quadro clinico sempre più compromesso ha spinto i medici locali a predisporre il trasferimento nel meglio attrezzato Bristol Children’s Hospital. Poi però lì è sopraggiunta la morte.

