Romina Power mostra degli scatti inediti che riguardano Ylenia Carrisi. Lei e l’altro suo figlio Yari sono sempre convinti che sia ancora viva.

Romina Power non ha mai smesso di pensare a sua figlia Ylenia Carrisi. Ed anche stavolta ce ne ha dato la dimostrazione. Infatti la cantante, ex moglie di Al Bano – con il quale però il rapporto è ancora oggi eccellente – ha pubblicato delle immagini mai viste prime che ritraggono la loro primogenita.

LEGGI ANCHE –> Aida Nizar arrestata | lite col fidanzato per la ex gieffina

L’occasione arriva dal compleanno di Yari, il figlio nato poco più di due anni dopo Ylenia. Yari ha festeggiato i 47 anni il 21 aprile. E Romina mostra delle foto di lui di quando aveva poche settimane di vita. In uno scatto Yari è in braccio alla giovanissima Romina. In altre due invece l’allora infante appare accanto alla sorellina. Ylenia è proprio la versione bambina di quella che poi sarebbe diventata la ragazza della quale non si è più saputo nulla dal 31 dicembre del 1993. Tanto Romina quanto lo stesso Yari poi non hanno mai smesso di pensare che la giovane – che in realtà oggi avrebbe 49 anni – possa essere viva.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Yari Carrisi Barbara D’Urso | il figlio di Al Bano augura la morte alla conduttrice FOTO

Ylenia Carrisi, le immagini con Yari da piccoli commuovono tutti

Questi scatti hanno suscitato una reazione positiva nei followers di Romina. Sono tanti i messaggi di commozione e di apprezzamento. Nel frattempo Yari Carrisi ha suscitato un vespaio di polemiche a causa di un suo controverso post comparso sempre su Instagram. Lui se l’è presa con Barbara D’Urso. Esemplificative quanto censurabili le parole rilasciate nel corso di una storia su Instagram. “La D’Urso deve morire”. Un siluro fortissimo ma che lo ha esposto al fuoco incrociato di legittime critiche. Al ché lui ha corretto il tiro. Sempre su Instagram il figlio di Al Bano e Romina ha scritto quanto segue. “È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d’Italia come un virus, ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana”.

LEGGI ANCHE –> Romina Power, il dolore per Ylenia: “Perché non indagate invece di speculare?”