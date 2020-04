Lo scontro Yari Carrisi Barbara D’Urso innescato sui social dal primo ha finalmente una spiegazione. È lo stesso figlio di Al Bano e Romina a fare luce.

Aveva fatto molto discutere l’intervento social di Yari Carrisi contro Barbara D’Urso. Il 47enne figlio di Al Bano e Romina ha infatti scritto ieri, nel corso di una storia pubblicata sul suo profilo personale Instagram, testuali parole. “La D’Urso deve morire”.

Una affermazione estremamente forte che non poteva passare inosservata. A distanza di poche ore dal fatto, lo stesso Yari Carrisi ha fornito una giustificazione sul suo censurabile modo di agire. “È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d’Italia come un virus, ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso”.

Yari Carrisi Barbara D’Urso, il post di spiegazioni

Ovviamente in tantissimi hanno condannato questo gesto. Ma va anche detto che il figlio di Al Bano e Romina ha ricevuto anche messaggi di sostegno. Evidentemente da persone che non sono sostenitrici della D’Urso e dei suoi programmi. Yari era stato contattato anche da Daniela D’Urso, sorella della conduttrice tv Mediaset. La donna gli aveva scritto quanto segue. “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Le stai augurando la morte”. Intervento che la stessa Barbara ha evidenziato con un semplice “Sorelle”, a titolo di ringraziamento.

