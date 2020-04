Figlio uccide padre | ritrovato in strada dopo la sua fuga a Torino

Dramma in famiglia: figlio uccide padre e poi scappa di casa. È lui stesso ad avvertire le forze dell’ordine prima di provare a far perdere le sue tracce.

Figlio uccide padre a San Salvario, in provincia di Torino, ed ora è in carcere. I carabinieri del capoluogo piemontese lo hanno fermato nel corso della notte tra il 21 ed il 22 aprile 2020.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Milano | corpi delle vittime abbandonati al cimitero

Il fermato è Emanuele Trimboli, 43 anni, e le forze dell’ordine ritengono che sia stato proprio lui ad ammazzare il 68enne Mario Trimboli, nella casa che condividevano a via Ribet, sempre a Torino. L’arresto è avvenuto in strada, in zona Gran Madre. Trovata anche l’arma del delitto, un coltello da cucina, che ora è in possesso degli esperti della Polizia Scientifica del Ris con anche i vestiti dell’arrestato. Il figlio uccide padre per via anche di alcuni problemi di natura psichica: questa è la ricostruzione effettuata dalle autorità e che sembra già avere molte prove a suo sostegno.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Padre potrebbe perdere tutto, la moglie uccide i suoi figli e poi gli fa causa

Figlio uccide padre, ritrovato in strada in stato confusionale

Ad avvertire le forze dell’ordine era stato proprio il 43enne, che poi subito dopo si è dato alla fuga. L’uomo ha risposto anche alle domande in un apposito interrogatorio. La vittima è morta a causa di due fendenti inferti al petto. L’omicida ha poi lasciato l’arma da taglio all’interno del lavandino. Si apprende anche che, prima di cercare di far perdere le proprie tracce, l’uomo ha chiamato una delle sue tre sorelle. Quando i carabinieri lo hanno rintracciato, il patricida vagava in evidente stato confusionale.

LEGGI ANCHE –> Omicidio-suicidio, uomo uccide la fidanzata e la figlia prima di suicidarsi