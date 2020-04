Un padre devastato rischia di perdere la sua casa, dopo che sua moglie gli chiede il divorzio. La donna sta scontando una pena in un manicomio criminale per aver ucciso i loro bambini.

Un padre devastato dal dolore rischia di perdere la casa dove vive, dopo che sua moglie gli chiede il divorzio da un manicomio psichiatrico. Sta scontando la penna per aver ucciso i loro gemelli. Samantha Ford è stata incarcerata lo scorso anno per aver annegato i gemellini di 23 mesi Jake e Chloe nella vasca da bagno della loro casa nel Kent.

Leggi anche -> Rapita da casa del padre, viene ritrovata viva dopo 6 anni: scheletrica e irriconoscibile

Le sue azioni sono state “giustificate” come un atto di vendetta nei confronti del marito Steven. La donna è stata condannata a servire 10 anni in un manicomio criminale, per essere reinserita in una prigione quando sarà pronta, dopo aver firmato un accordo. Adesso, però, Steven sta per ricevere un nuovo colpo, perché potrebbe perdere la casa dove hanno vissuto i suoi figli, visto che sua moglie gli sta chiedendo il divorzio. In un’email inviata dal Trevor Gibbens di Maidstone, dove è detenuta, viene confermato che la donna vuole il divorzio e chiede la vendita della casa. “Mi hanno detto che mi costerà almeno 30 mila sterline divorziare“, così afferma il signor Ford.

Leggi anche -> Stuprata mentre cercava di andare al funerale del padre: “Donne non rimanete in silenzio”

La richiesta di divorzio di una madre colpevole di omicidio

“Non voglio perdere la mia casa“, ha commentato il padre. Il signor Ford sta procedendo per vie legali, ma sembra che l’offerta fatta a Samantha renderà le cose più complicate e costose. “Non so quali ragioni potrebbe avere, ma sembra che voglia punirmi il più possibile nella mia vita. Mi ha distrutto finanziariamente, professionalmente e mentalmente“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!