Napoli, la folla viola i divieti per i funerali del sindaco-medico di Saviano

Napoli, la folla viola i divieti per i funerali del sindaco-medico di...

A Saviano (Napoli) i funerali di Carmine Sommese hanno attirato in strada moltissime persone, in barba alle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

Carmine Sommese, ex consigliere regionale di Forza Italia, lavorava come chirurgo all’ospedale di Nola, oltre a essere sindaco di Saviano (Napoli). Un sindaco evidentemente molto amato, stando alle foto dei suoi funerali, subito rimbalzate sui media nazionali.

Nonostante i divieti imposti dall’emergenza Coronavirus, infatti, tantissimi cittadini di Saviano si sono riversati in strada per rivolgere l’ultimo saluto al dottor Sommese, seguendo il feretro al suo passaggio, con buona pace del rischio di contagio.

L’ultimo saluto al dottor Sommese vittima del Coronavirus

Carmine Sommese, scomparso ieri a 66 anni dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ha lasciato la cittadina vesuviana con una piccola “coda” di polemico. La folla che ha voluto tributargli l’ultimo omaggio non è passata inosservata: le immagini riprese con i cellulari sono immancabilmente finite su Facebook dividendo come sempre gli animi.

Ricordiamo che il dottor Sommese aveva iniziato la sua attività politica nel 1987. Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche, era stato ufficiale medico nel 1980-81 e aveva svolto l’attività di medico di medicina generale dal 1980 al 1992, mentre dal 1980 al 1982 aveva prestato servizio convenzionale come medico di Guardia Medica per la Usl di Nola. A torto o a ragione, i cittadini di Saviano hanno voluto fargli sapere che non lo dimenticheranno.

