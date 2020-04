Figlia di un’infermiera in lacrime: “Non voglio che tu muoia di Coronavirus”

La figlia di Kate, un’infermiera britannica, in lacrime: “Non voglio che tu muoia di Coronavirus”, la mamma rivolge un appello alle istituzioni.

Kate, un’assistente sanitaria dell’Essex, ha detto che sua figlia di otto anni teme che morirà perché è una delle migliaia di impiegati in prima linea che trattano pazienti affetti da Coronavirus.

La donna, infermiera del servizio sanitario nazionale, ha dichiarato di essere stata “spiazzata” dopo che sua figlia “ha singhiozzato e supplicato” con lei di smettere di lavorare in emergenza per il timore di carenza di dispositivi di protezione individuale.

Kate, l’infermiera britannica e la figlia che teme di perdere la mamma

Il governo della Gran Bretagna è sotto tiro da settimane a causa della distribuzione di dispositivi di protezione individuale (DPI), con alcuni membri del personale in prima linea che avvertono che hanno dovuto lavorare in situazioni in cui non si sentono sicuri. Si registrano anche dei decessi tra gli operatori sanitari. Kate ha inviato un tweet straziante indirizzato al Segretario di Stato per la salute e gli affari sociali del Regno Unito, Matt Hancock. La donna ha inviato una foto di lei insieme alla figlia, sottolineando le paure della bambina.

Quindi ha affermato di aver dovuto mentire alla figlia, dicendole di avere una protezione sufficiente durante il servizio. Poi lo ha invitato a incontrarla per discutere delle preoccupazioni sulla mancanza di attrezzature DPI per i lavoratori in prima linea. Le linee guida di Public Health England attualmente affermano che gli abiti chirurgici impermeabili integrali dovrebbero essere indossati dagli operatori sanitari per impedire a Covid-19 di diffondersi nella bocca o nel naso di qualcuno. Kate ha sfidato Matt Hancock, invitandolo addirittura a un confronto pubblico: “Mi piacerebbe un’intervista faccia a faccia con lei”. Poi ha aggiunto in un terzo tweet di amare il suo lavoro, ma di voler lavorare in sicurezza.