Wuhan Coronavirus | aumenta numero di contagi e morti | “La Cina mente”

La situazione Wuahn Coronavirus fa discutere, dopo la correzione inattesa da parte delle autorità in merito alle statistiche.

A Wuhan viene ritoccato il numero di contagi e di persone morte a causa del Coronavirus. Le autorità cinese segnalano di avere modificato con nuovi dati il computo totale, parlando di 325 ulteriori infetti e di altri 1290 individui deceduti per colpa del Covid-19.

Adesso le stime ufficiali riferiscono di 50.333 casi di contagio e di 3869 morti. Ne ha dato notizia il quartier generale municipale di Wuhan in una nota nella quale parla di “revisione conforme a leggi e regolamenti ed al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti”. In questo comunicato c’è un passaggio che specifica come molte persone residenti nella megalopoli cinese che conta oltre 11 milioni di abitanti, alcune persone sono morte a casa in quanto non era possibile ricoverarle in ospedale.

Wuhan Coronavirus, corretti i numeri dei casi di malati e morti

Questo ha fatto si che non venissero conteggiate nel novero generale delle statistiche ufficiali. Vengono presi in considerazione solo gli individui deceduti negli ospedali. Ma questi dati comunicati senza preavviso gettano ombre sulla veridicità degli stessi. E sulla trasparenza avuta fino ad oggi dal governo cinese nella crisi sanitaria connessa al Coronavirus. In molti sospettano che le autorità di Pechino stiano nascondendo quella che è la reale portata del contagio, fornendo numeri non corrispondenti a quella che sarebbe la vera situazione. La Cina aveva comunicato di avere riscontrato poco più di 80mila casi di contagio da Covid-19 all’interno del suo vastissimo territorio. Sorprendentemente meno di altre parti del mondo, tra cui anche l’Italia. Una cosa che lascia spiazzati dal momento che il Coronavirus ha tratto origine lì.

