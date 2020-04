Covid 19 Italia | “Mamma morta ma il corpo nella bara non è il suo”

Una donna riferisce di una situazione tanto assurda quanto grottesca legata alla emergenza Covid 19 Italia. E di segnalazioni gravi ne arrivano molte.

La situazione Covid 19 Italia ha portato sconvolgimenti enormi per molte famiglie. In tanti hanno perso un proprio caro e non è possibile ancora oggi poterne omaggiare la memoria celebrando un funerale seguendo la prassi consueta.

LEGGI ANCHE –> Bambina col Coronavirus | ricovero urgente in terapia intensiva a 3 anni

Il rischio di contagio impone sepolture o cremazioni il più sbrigative possibili e con la presenza di uno o massimo due congiunti stretti. Senza contare che in moltissimi tra coloro che sono morti di Coronavirus lo hanno fatto nella più totale solitudine in ospedale, lontano dai propri affetti e senza la possibilità, il più delle volte, di poter sentire qualcuno anche telefonicamente. A ‘Chi l’ha Visto’ emergono delle storie che hanno decisamente del raccapricciante. Una donna riferisce di avere fatto ricoverare suo padre nella clinica ‘San Raffaele di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. L’uomo condivideva la stanza con un malato di Coronavirus, cosa che ha provocato le rimostranze della stessa donna. La risposta della clinica: “Non possiamo mettere in isolamento tutti i pazienti con tosse e febbbre”. Poi ci sono stati i primi casi e neppure il personale medico entrava, per paura di restare contagiato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Italia, come funzionerà la fase 2: orari differenziati per scuole e lavoro

Covid 19 Italia, segnalati casi tremendi di mancanze

“Chi era ricoverato restava abbandonato a sé stesso”. La vice-sindaco di Rocca di Papa aggiunge: “Quando ho saputo dei 119 tamponi al San Raffaele ho chiesto l’isolamento della struttura e sono stata diffidata”. La presenza di persone ricoverate lì e positive al Covid 19 Italia è emersa soltanto giorni dopo, senza che i parenti dei pazienti ricevessero un avviso. Lo hanno saputo attraverso i giornali”. Ed ancora, un’altra donna ha perso sua madre sempre per la malattia giunta dalla Cina.

LEGGI ANCHE –> Anziani Coronavirus | a 106 anni batte la malattia | ci riuscì anche con la spagnola

“C’è stato un errore”, poi lo scambio di corpi

“Non l’ho più vista dopo il suo ricovero e mi hanno detto che era morta tramite una telefonata. Abbiamo ricevuto la bara ed il certificato di morte, non sapere chi c’è rinchiuso dentro è tremendo”. Un’altra persona invece conferma proprio che, nella stessa situazione, all’interno della bara c’era invece il corpo di un’altra donna. “Mi hanno chiamata dicendomi che c’era stato un errore e che il cadavere di mamma era ancora in obitorio. Gli anziani non sono stati tutelati e chiediamo giustizia per tutto questo”.

LEGGI ANCHE –> Serie A Coronavirus | protocollo Figc per la ripresa degli allenamenti